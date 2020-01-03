إيران تستدعي السفير السويسري مجددا لتسليمه ردها على رسالة أمريكية

قالت وسائل إعلام رسمية إيران ية، إن طهران استدعت السفير السويسري للمرة الثانية، اليوم الجمعة، لتسليمه ردها على رسالة أمريكية وذلك بعد ساعات من نقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر دبلوماسي سويسري فيما يتعلق بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية ال إيران ية لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن السفير السويسري الذي يرعى المصالح الأمريكية في إيران استُدعي إلى وزارة الخارجية لتسلم الرد “الملائم” من طهران، ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل.

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