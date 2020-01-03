بومبيو: فرنسا مخطئة بشأن تداعيات مقتل سليماني

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أنّ فرنسا “مخطئة” باعتبارها العالم “أكثر خطورة” بعد مقتل الجنرال ال إيران ي قاسم سليماني في غارة أمريكية في العراق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي يعلّق أثناء مداخلة عبر شبكة “سي إن إن” على تصريح لوزيرة الشئون الأوروبية في الحكومة الفرنسية أميلي دو مونشالان قالت فيه “نستيقظ في عالم أكثر خطورة” بسبب مخاطر “التصعيد العسكري” في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو “الفرنسيون هم ببساطة مخطئون في هذه النقطة”، مضيفا أنّ “العالم أكثر أمانا اليوم، ويمكنني أن أؤكد لكم أنّ الأمريكيين في المنطقة أصبحوا أكثر أمانا بعد مقتل قاسم سليماني”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في وقت لاحق عبر موقع تويتر أنّه تحادث ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان.

وكتب أنّ “مكافحة الأنشطة الضارة للنظام ال إيران ي أولوية مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين”، مضيفا أنّ “تصميمنا على حماية شعوبنا ومصالحنا ثابت”. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إيران الجمعة إلى تجنب أي رد فعل من شأنه أن يؤدي إلى “أزمة انتشار نووي خطيرة”. وقال الوزير، في بيان صادر عن وزارته، “تدعو فرنسا كل طرف إلى ممارسة ضبط النفس، و إيران لتجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي”.

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