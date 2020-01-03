زعيم الأغلبية بالنواب الأمريكي: ترامب بحاجة إلى تصريح للتحرك ضد إيران

قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير إن الرئيس دونالد ترامب كان بحاجة إلى تفويض لاستخدام القوة العسكرية من الكونجرس “بسبب عدم وجود هجوم مباشر على قواتنا” من أجل مهاجمة إيران .

ودعا هوير إلى إحاطة كاملة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل بشأن الغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الجنرال ال إيران ي قاسم سليماني ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتبر هوير ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، أن قتل سليماني تم بدون الموافقة على استخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان صباح اليوم “بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني “.

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ال إيران ي جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

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