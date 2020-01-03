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رغم تأييد البعثة الأممية، أنصار السلام في ليبيا أقلية … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

رغم تأييد البعثة الأممية، أنصار السلام في ليبيا أقلية … بقلم / محمد الامين

هل من تحالفات جديدة في الطريق بعد قرار البرلمان التركي؟

التغريدة التي نشرتها البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع تويتر تأييداً لمبادرة شباب برقه إيجابية في شكلها ومعناها لكن رسائلها لا تبعث على التفاؤل.. فوسط دويّ الاشتباكات وأجواء الحرب المسيطرة تشعر أن صوت مؤيدي السلام أقلية غير مؤثرة..

التطورات لا توحي بانصياع سريع من الأطراف إلى دعوات التهدئة.. ولا توحي حتى بقدرة أحد منهما على حسم سريع.. ولا توحي أيضا باكتراث دولي حازم وحاسم إزاء ما قررهُ البرلمان التركي من موافقة على التدخل في ليبيا..

..من الذي يمكنه أن يصدع بصوت مؤيد للسلام وحقن الدماء اليوم؟ من الذي سوف يؤتى شجاعة معارضة الحرب أو التدخل الذي سيقدم عليه أردوغان وانتهاك حرمة تراب ليبيا، من الجانبين؟ من الذي سيقدر على تسمية الأسماء بمسمياتها بدل الاختباء وراء مناورات الألفاظ والمفردات والعبارات؟

في بلدنا كراهية مستعرة.. ومصالح متضاربة.. وإرادات متصادمة.. وحرب قد لا يستطيع من أجّجها أن ينهيها.. وإن استطاع فلن تنتهي داخل حدودنا.. لذلك انتظروا مزيد التدخلات.. ومزيد المناكفات.. وقد تخرج الصدامات إلى العلن..

أما بعد ما سمعنا من تصريحات وردود فعل دولية وخليحية وجزائرية ومغاربية،، فإنه بوسعنا أيضا أن نتوقع نشوء تحالفات ومعسكرات ردّا على التطورات الراهنة..

وللحديث بقية..

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • هذااا خطاب الكراهية ـ من الملحدن وتجار الكلام ـ بائعي تراب الوطن ـ وقابعين في فنادق الغرب وأعداء الاسلام يستنزفون اموال المرضى والمصابين في هذه الحرب ـ ويصرفونها على سهراتهم ومجونهم ـ ويدفعون بالشباب الليبي الصادق لخط الموت ـ ويجلسون مع شياطينهم وشواذهم ـ أقربهم للألحاد من الأيمان ـ للمقاتلين على الأرض ـقاتلوا أئمة الكفر فهم لا أيمان لهم ز أمثاال ااالغرياني والصلابي والعريفي وبلحاج الأنذال وعملاء فرنسا االمأجورين ـ وحافظوا على حياتكم وأماناتكم والعزة لله جميعا والخزي على الكافرين.

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  • مغسلة فندق كورينتيا طرابلس عامل المغسلة الليبي والمطعم في الفندق قتلوه لأنه مسلم وتركوه يجلسون في االاجتماعات والموائد ـ انظر معاملة الموتى ـ مش قلتلك باللار بي جي – الي يسألك من صنعه أضرب بالرصاص فالراس.

    youtube.com/watch?v=-UrenC7lp2A

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  • اى سلام ياامى فلست امينا حينما ترى غزو عثمانى لبلدك وسلطان الدعارة يقول ان ليبيا ارث عثمانى وانه سيعين حاكم عسكرى لطرابلس ومن خدعوا الناس بانهم يحاربوا حكم العسكر الوطنى الان يلهثوا لدعم العسكر العثمانى ظنا انه سيحميهم مع انه باع اتباعه فى حلب وادلب ومستعد ان يبيعهم من اجل صفقة غاز فنصيبه فى البحر المتوسط طلع خالى من الغاز وطمعان فى غاز الاخرين وستشعل الارض الليبية لتحرق الخوان والعثمانيين ومحمد الامين قولوا امين

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