رغم تأييد البعثة الأممية، أنصار السلام في ليبيا أقلية … بقلم / محمد الامين

هل من تحالفات جديدة في الطريق بعد قرار البرلمان التركي؟

التغريدة التي نشرتها البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع تويتر تأييداً لمبادرة شباب برقه إيجابية في شكلها ومعناها لكن رسائلها لا تبعث على التفاؤل.. فوسط دويّ الاشتباكات وأجواء الحرب المسيطرة تشعر أن صوت مؤيدي السلام أقلية غير مؤثرة..

التطورات لا توحي بانصياع سريع من الأطراف إلى دعوات التهدئة.. ولا توحي حتى بقدرة أحد منهما على حسم سريع.. ولا توحي أيضا باكتراث دولي حازم وحاسم إزاء ما قررهُ البرلمان التركي من موافقة على التدخل في ليبيا..

..من الذي يمكنه أن يصدع بصوت مؤيد للسلام وحقن الدماء اليوم؟ من الذي سوف يؤتى شجاعة معارضة الحرب أو التدخل الذي سيقدم عليه أردوغان وانتهاك حرمة تراب ليبيا، من الجانبين؟ من الذي سيقدر على تسمية الأسماء بمسمياتها بدل الاختباء وراء مناورات الألفاظ والمفردات والعبارات؟

في بلدنا كراهية مستعرة.. ومصالح متضاربة.. وإرادات متصادمة.. وحرب قد لا يستطيع من أجّجها أن ينهيها.. وإن استطاع فلن تنتهي داخل حدودنا.. لذلك انتظروا مزيد التدخلات.. ومزيد المناكفات.. وقد تخرج الصدامات إلى العلن..

أما بعد ما سمعنا من تصريحات وردود فعل دولية وخليحية وجزائرية ومغاربية،، فإنه بوسعنا أيضا أن نتوقع نشوء تحالفات ومعسكرات ردّا على التطورات الراهنة..

وللحديث بقية..

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