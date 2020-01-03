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ترامب: الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني.. واستخدام إيران لمقاتلين بالوكالة يجب أن يتوقف الآن

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن الجيش الأمريكي قتل قاسم سليماني بتوجيهات شخصية منه.

وأضاف ترامب ، في مؤتمر صحفي، أن سليماني كان يحضّر لهجمات على دبلوماسيين أمريكيين، وأن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني.

وأكد ترامب ، في السياق ذاته، أنه يحترم الشعب ال إيران ي بشدة، وقال إن أمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران ، مشيرًا إلى أن سليماني قاد قمع المحتجين في إيران في الآونة الأخيرة.

وقال ترامب إن تحرك أمريكا بقتل سليماني كان تحركًا لوقف الحرب وليس لبدئها، مضيفًا: استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • نشنت يافالح طيب ما تقتل السفاح اردوغان وساعده تميم فهم اكثر اجراما من قا سم سماوى فهم قاسموم سماوى

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