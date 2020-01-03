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رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: سليماني كان يخطط لحملة من العنف ضد أمريكا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة كانت لديها معلومات مخابرات “واضحة لا لبس فيها” تفيد بأن قائدا عسكريا إيران يا كبيرا كان يخطط لحملة كبرى من أعمال العنف ضد الولايات المتحدة عندما قررت واشنطن قتله.
وأضاف ميلي أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين “ندرك تماما التداعيات الإستراتيجية” المرتبطة بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
لكنه قال إن مخاطر التقاعس عن التحرك كانت تفوق مخاطر قتل سليماني واحتمال تصاعد التوتر مع إيران بشدة نتيجة لذلك.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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