ظريف: إيران تستطيع الرد على مقتل سليماني في أي وقت وبأي وسيلة

قال إيران ي.aspx’> وزير الخارجية ال إيران ي محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن رد إيران على قتل الولايات المتحد ة قائدا عسكريا كبيرا للبلاد سوف يتم “في أي وقت وبأي وسيلة”.

وفي مقابلة مع التليفزيون الحكومي ال إيران ي، ونقلت عنها وكالة أنباء بلومبرج، قال ظريف إن خطوة الولايات المتحد ة عمل من أعمال “الإرهاب الجبان” المستند جزئيا إلى “ضغينة متجذرة” ضد قاسم سليماني، وبشكل جزئي أيضا إلى سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة انتخابه وجهود صرف الأنظار عن إجراءات عزله.

وذكر ظريف أن عواقب الضربة التي نفذتها قوات أمريكية في العراق، أثناء مغادرة سليماني مطار بغداد في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستكون “على نطاق واسع” وستكون خارج أيادي إيران ، نظرا لشعبية قائد الحرس الثوري الواسعة في المنطقة.

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