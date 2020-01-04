ألمانيا تعلق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية ضد سليماني

قررت ألمانيا تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، حسبما قالت قيادة نشر القوات بالجيش الألماني.

وأوضحت أن القرار إجراء احترازي لحماية الجنود الألمان.

وكانت ألمانيا قد قررت في وقت سابق من أمس الجمعة تقييد حركة القوات في العراق في أعقاب الغارة الأمريكية.

وأعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام أن قوة الجيش الموجودة في العراق شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية وقررت تقييد حركة القوات، سواء على الأرض أو في الجو.

يشار إلى وجود 27 جنديا ألمانيا في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويقوم هؤلاء الجنود بتدريب القوات العراق ية. ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية وتقديم الخدمات اللوجستية وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني.

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