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غوتيريش يحذّر تركيا من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة تركيا، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرًا أنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” في ليبيا “لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع” في هذا البلد.
وقال غوتيريش في بيان إنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل”.
وإذ شدّد غوتيريس على أنّ “التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية”، جدّد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • This is so sad and unacceptable that this big donkey is leading the UN
    Libya is eagerly preparing itself to defend its land and people against the most vicious, ugly, diseased and worm infested skulls, the Turks, and you ya Big Donkey all you have to say is stop this and do that which has not worked for the last 8 years
    Indeed you are a certified donkey and useless at all levels and indeed, you do not deserve the $273,000 salary at all
    Here is what is needed to happen to help a sovereign nation revive itself
    Immediately disqualify Tripoli savage government since they have violated all rules to become a legitimate government and also have exceeded the allowed time in office
    Immediately terminate and nullify the most catastrophic agreement between the weasel of Tripoli and the ugly and vicious dogs of Turkey

    Otherwise, you should shut up and immediately resign since you have never added any valued resolutions to any conflict and especially in Libya.
    You also should live this rough winter inside the fancy UN tents which have been housing so many forced children & women from Syria

    GO TO HELL big DONKEY

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