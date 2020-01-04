تسيير رحلات طيران البراق من إسطنبول عبر مطار مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة طيران البراق تسيير رحلة للعودة بالركاب العالقين في إسطنبول غدا السبت، على مطار مصراتة، وذلك نظرا لظروف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته الصفحة الرسمية لمطار مصراتة الدولي، أن الإقلاع سيكون عند الساعة 5:00 بتوقيت إسطنبول، مطالبة الركاب ممن لديهم حجز مؤكد على هذه الرحلة التوجه إلى المطار هذه الليلة.

وكان المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» قال فجر اليوم إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر، بعد سقوط أكثر من 20 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار ومحيطه.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع «فيسبوك» الجمعة أن «القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر إلى فجر اليوم، وأجبر عددا من العائلات المجاورة للمطار إلى الخروج من منازلها»؛ فيما لم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وأعلن مطار معيتيقة توقف حركة الملاحة الجوية منذ صباح اليوم حتى إشعار آخر، من دون توضيح سبب التوقف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا