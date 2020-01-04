اتصالات مصرية أممية لمنع التدخل العسكري التركي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري،أمس الجمعة، اتصالات مع كلٍ من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبية، وذلك في إطار التواصل المكثف لوزير الخارجية المصري مع نظرائه والمسؤولين الدوليين حول الوضع في ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل “فيس بوك”، تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من جانب تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخُل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي، فضلاً عن أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصُل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات.

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