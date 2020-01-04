مسئولون أمريكيون يقولون رحيل سليماني قد يردع العنف الإيراني

قال مسئولون أمريكيون إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة قد تردع، بدلا من أن تثير،عنفا إيرانيا ضد أهداف أمريكية وذلك رغم تعهد طهران بالانتقام.

ووصف المسئولون، في تصريحات للصحفيين، الضربة الجوية بأنها دفاع عن النفس ضد هجمات وشيكة كان من الممكن أن تقتل مئات الأمريكيين في العراق وسوريا ولبنان وغيرها.

وتوقع العديد من المحللين الأمريكيين أن ترد إيران على مقتل سليماني وقالوا إنها ستستغرق وقتا على الأرجح لتحديد ما ستقوم به وأنها لن ترد بنفس القدر مما سيحول دون اندلاع حرب شاملة.

ورغم إقراره بأن قتل سليماني قد يفجر دائرة عنف جديدة، قال مسئول أمريكي كبير إن العملية على الأقل حرمت طهران من أحد أكثر قادتها دهاء.

وقال مسئول أمريكي آخر إنه لا يتوقع ردا إيرانيا “لأننا نتحدث بلغة يفهمها النظام”. وطالما اعتبرت واشنطن سليماني عدوا يديه ملطخة بدماء أمريكيين منهم مئات الجنود الذي قتلوا في حرب العراق بعبوات ناسفة إيرانية الصنع. وقال مسئول أمريكي للصحفيين إن سليماني مسئول عن نحو 608 حالات وفاة أمريكية بالعراق.

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