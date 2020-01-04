بوليفيا تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مايو المقبل

ذكرت لجنة الانتخابات المحلية في بوليفيا أمس الجمعة أن البوليفيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة يوم 3 مايو.

وحددت اللجنة النصف الثاني من يونيو لإجراء جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات إذا استدعى الأمر ذلك.

وكان الرئيس السابق إيفو موراليس قد أعلن في 20 أكتوبر فوزه بفترة رئاسية رابعة، لكن مزاعم التزوير أطلقت في البلاد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة أجبرت أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين على الاستقالة والخروج إلى المنفى في المكسيك ثم بعد ذلك الأرجنتين.

وتولت نائبة رئيس مجلس الشيوخ السابقة جنين أنيز السلطة في بوليفيا وتترأس حاليا حكومة مؤقتة.

ومن منفاه في الأرجنتين، زعم موراليس أنه يتوقع فوز حزبه اليساري “الحركة نحو الاشتراكية” في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يترشح في الانتخابات لكن تم تعيينه لقيادة حملة الحزب الانتخابية. ومن المقرر أن يعلن حزب “الحركة نحو الاشتراكية” مرشحه للرئاسة في 19 يناير الجاري.

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