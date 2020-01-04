زعيمة حزب الخضر تدعو لسحب القوات الألمانية من العراق

دعت زعيمة حزب الخضر الألماني ، أنالينا بيربوك، إلى سحب قوات البلاد من العراق بعد الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت بيربوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد بشكل كبير”، مؤكدة أن أمن الجنود في العراق لم يعد مضمونا.

وحثت الحكومة الاتحادية الألمانية على “البدء في الإخلاء الفوري لجميع القوات الألمانية”.

وأضافت بيربوك أن الإبقاء على المهمة العراقية في الوقت الراهن سيكون “ببساطة تصرف غير المسئول”.

يذكر أن ألمانيا لديها 27 جنديا في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويقوم هؤلاء الجنود بتدريب القوات العراقية. ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية وتقديم الخدمات اللوجستية وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني. كما يوجد خمسة جنود ألمان في المعسكر الرئيسي للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة العراقية بغداد، فضلا عن نحو 90 جنديا في كردستان العراق لتدريب القوات الكردية، ويبلغ إجمالي المشاركة الألمانية في التحالف المناوئ لداعش 415 رجلا وامرأة ويجري قيادة هذه القوة من الأردن.

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