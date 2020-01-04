الإفريقية للطيران القابضة تستنكر الغزو التركي على ليبيا

بنغازي 04 يناير 2020 (وال) – أصدرت الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة بيانا بشأن الغزو التركي علي ليبيا.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة عزالدين المشنون، أمس الجمعة، في البداية نترحم علي ابنائنا الشهداء من القوات المسلحة العربية الليبية وندعو بالشفاء العاجل للجرحي.

وتابع المشنون نرفض رفضاً قاطعاً الغزو التركي علي ارضنا الحبيبة و نحذر استخدام الطائرات المدنية للشركات التابعه للشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة المشاركة في نقل المجرمين او الاسلحة من تركيا.

وأكد المشنون أن الشركة تستنكر هذه الافعال المشينة من ادارات الخطوط الليبية و الافريقية في طرابلس.

وحذر المشنون العاملين و الاطقم الجوية التي تعمل علي متن هذه الطائرات انهم سوف يعرضون انفسهم للمسألة القانونية.

وأكد ان مجلس ادارة القابضة للطيران التابع للحكومة الليبية الموقتة غير مسؤول عن هولاء ونطالب باغلاق الاجواء اليونانية علي الطائرات الليبية المتوجهة إلى تركيا لجلب المرتزقه لوطننا.

وأشار المشنون أن مجلس ادارة الشركة لن يكون الا مع ارادة شعبه الذي اختار ان يكون مع مجلس نوابه و حكومته المؤقتة الشرعية وجيشه البطل بقيادة المشير خليفة حفتر. (وال _ بنغازي)

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