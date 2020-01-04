المجلس الإجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية يدعو الليبيين إلى الإستعداد للدفاع عن بلادهم ضد الغزو التركي

الزاوية 04 يناير 2020 (وال) _ دعا المجلس الإجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية، أمس الجمعة، كافة الليبيين إلى نبذ الخلافات والإستعداد للدفاع ضد الغزو العثماني.

وأكد المجلس الإجتماعي لقبائل الكوارغلية، في البيان _ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه _ رفضه للتدخلات الأجنبية في ليبيا، معتبراً إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قواته إلى ليبيا، هو إعلان حرب ضد الشعب الليبي الحر .

ونوّه المجلس إن الصراع الدائر في ليبيا هو صراع بين الخير والشر لإسترداد البلاد من الفوضى التي زرعتها الجماعات الخارجة عن القانون، داعياً كافة الجنود والضباط المتخلفين الالتحاق بالقوات المسلحة العربية الليبية، في حربها ضد الغزو والجماعات الإرهابية.

وحمل المجلس الإجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية المتوطئين الخونة المسؤولية في جلب المستعمر إلى ليبيا، وكما وجه لهم المجلس رسالة مفادها مراجعة أنفسهم لأن التاريخ لن يرحمهم. (وال _ الزاوية) أ ف / ه ع

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