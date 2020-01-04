سولشاير معلقا على ما قاله رايولا: كلامي ليس له.. وإنما لبوجبا

ورفض النرويجي الإجابة ما إذا كان أبدى لبوجبا استياءه من تصريحات رايولا، مشيرا “ما نتحدث عنه أنا وبول ليس مطلوبا مني أن أكشفه لكم”.

ويعاني بوجبا من إصابة ستبعده لما يقرب من 4 أسابيع وشدد سولشاير أن اللاعب متمسك بفريق الشياطين الحمر قائلا:”بول ملتزم جدا من أجل العودة ليلعب جيدا معنا، أعتقد أن رده يجب أن يكون حين يرجع إلى الملعب. إنه لاعب ممتاز، افتقدناه جدا في أوقات كثيرة بالموسم الحالي، لكن اللاعبين قدموا عملا رائعا بدونه”.

وأندية عديدة مهتمة بالتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس.

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