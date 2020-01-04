كلوب مازحا: المنزل المجاور لي متاح.. لماذا لا يأتي أنشيلوتي؟

وقال الألماني في تصريحات صحفية:”أنشيلوتي صديقي، حين جاء هنا قلت في نفسي: لو نظمت حفلا هل أدعو مدرب إيفرتون؟ لست موجودا في وسائل التواصل الاجتماعي لكن لو التقطت صورة معه ونشرتها، لا أعرف كيف سيتلقاها الناس”.

وواصل كلوب (52 عاما) “لكني لن أضعه في ذلك الموقف. أريد فقط أن أعقد الأمور عليه في الملعب ودائما سنحترم بعضنا البعض”.

وأتم مازحا “لا أعرف أين يقطن لكن المنزل المجاور لي متاح، سيكون أمرا مسليا (أن يصبح أنشيلوتي جاره)”.

ويستضيف ليفربول جاره في ملعب أنفيلد في مباراة مرتقبة بين كلوب والمدرب الذي اقتنص منه 4 نقاط في الموسم الحالي.

وخسر ليفربول مباراة وحيدة في الموسم الحالي كانت أمام أنشيلوتي حين قاد نابولي، وفي لقاء الإياب بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تعادل الناديان في إنجلترا.

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