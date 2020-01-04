فالفيردي: تير شتيجن يغيب عن السوبر الإسباني

الحارس الألماني يعاني من مشاكل في أوتار الركبة اليمنى ويواصل مرحلة العلاج، إذ تم استبعاده من قائمة برشلونة في أولى لقاءات 2020.

فالفيردي قال في المؤتمر الصحفي قبل الدربي: تير شتيجن عانى من مشكلة في أوتار الركبة وفي أحد المراحل فضلنا أن يحصل على الراحة لبعض الوقت وهو الآن”.

وتابع “لن يكون متاحا لمباراة الدربي، ومن الصعب أن يتواجد في السوبر الإسباني”.

وأتم عن حاجة الحارس لإجراء عملية جراحية: “لا أعلم لم نتحدث حول هذا، الفكرة كانت أنه لا يشعر بالراحة في ذلك الوقت”.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية فأن شتيجن قد يغيب لمدة تصل إلى شهر بعدما عانى من الإصابة في مباراة ديبورتيفو ألافيس التي أقيمت 21 ديسمبر 2019.

وتابع التقرير أن تعافي الحارس من الإصابة لم يجر مثلما توقع الطاقم الطبي وهو ما يؤثر على مشاركته في السوبر الإسباني والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، ومن الأفضل أن تكون عودته أثناء مواجهة غرناطة في التاسع عشر من يناير المقبل.

إصابة شتيجن تفتح الباب للظهور الأول للحارس البرازيلي نيتو مع برشلونة في الدوري الإسباني، عقب انضمامه الصيف الجاري.

الحارس البرازيلي شارك في مباراة واحدة الموسم الجاري أمام إنتر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالفوز 2-1.

أما الحارس الألماني شارك الموسم الجاري في 23 مباراة خرج في 7 منها بشباك نظيفة في جميع المسابقات واستقبلت شباكه 24 هدفا.

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