الحديث عن حرب عالمية ثالثة يؤدي لانهيار موقع التجنيد الأمريكي

تعطل عمل الموقع الإلكتروني لمنظومة التجنيد الأمريكية (Selective Service System)، وذلك بسبب تكهنات في الإنترنت حول إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وقالت المؤسسة في بيانها: “بعد المعلومات الخاطئة واسعة الانتشار، يواجه موقعنا مشكلات بسبب زيادة حجم الزيارات”.

ورغم أن الجيش الأمريكي، يعتمد بالكامل منذ عام 1973 على نظام التعاقد في توفير كوادره، فإنه في حالة التعبئة، تخضع بعض مجموعات المواطنين للتجنيد الإجباري.

ويمكن الاطلاع على قوائم المواطنين الخاضعين لذلك، عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة المذكورة.

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