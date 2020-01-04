تصدير 600 ألف برميل نفط إلى إيطاليا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف وكيل ملاحي يعمل بميناء الزويتينة في تصريحات لـ218، اليوم، عن دخول ناقلة النفط الخام “ايجي هرموني” استعدادا لشحن 600 ألف برميل، مؤكداً أن الشحنة ستتوجه إلى إيطاليا.

وتعتبر إيطاليا المستورد الأول للنفط الليبي خلال العام الماضي بمتوسط يومي قدره 300 ألف برميل يوميا متفوقة بذلك على إسبانيا التي حلت ثانية بمتوسط استيراد قدره 160 ألف برميل يوميا، وفقاً لإحصائيات موقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط لرفع قدرتها الإنتاجية هذا العام إلى مليون ونصف المليون برميل.

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