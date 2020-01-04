موقف الأزهر من التدخل الأجنبي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر اليوم بياناً، اليوم السبت، عقب اجتماع طارئ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، مطالبة دول العالم بـ”منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه، ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة”.

ووفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية، أكد الأزهر في بيانه، أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية “هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة وأنه يجب على العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه، ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة، مؤكدة دعمها للموقف المصري للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها”.

وشددت الهيئة على رفضها منطق “الوصاية” الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، مؤكدة على أن حل مشكلات المنطقة “لا يمكن إلا أن يكون بإرادة داخلية بين الأشقاء”.

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