خطوات التدخل التركي العسكري في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر خاصة أن الحكومة التركية تدرس إرسال 150 إلى 200 عسكري إلى ليبيا، كدفعة أولى، ما بين قوات خاصة وعناصر استخباراتية ومستشارين ومهندسين.

وأكدت المصادر وصول 250 جنديا من منتسبي وزارة الداخلية وهيئة الأركان في حكومة الوفاق إلى أضنة لتلقي التدريبات في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين الطرفان.

وفي سياق التحضيرات لإرسال القوات إلى ليبيا، اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأركان حكومته أمس الجمعة ضمن مشاورات أمنية استمرت لـ 3 ساعات بشأن خطة التدخل العسكري.

وذكرت ذات المصادر أن أردوغان سيستكمل مشاوراته اليوم في اجتماع مرتقب مع وزير الدفاع، لوضع اللمسات الأخيرة لإرسال القوات.

وأكدت المصادر أن الرئيس التركي لم يعتمد حتى الآن خطة إمداد القوات التي سيُرسلها إلى ليبيا وما يزال يدرس تفاصيلها مع حكومته، فيما لم ترد الجزائر حتى الآن على مقترح قدمته لها أنقرة يقضي باستخدام أجوائها وأحد مطاراتها لإيصال الدعم والإمداد للقوات.

وفي إطار الترقب التركي لرد الجزائر، لفتت المصادر إلى أن زيارة الرئيس التركي أو وزير الدفاع إلى الجزائر خلال الفترة القريبة القادمة خطوة واردة جداً.

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أردوغان في اتصال هاتفي، الخميس، عقد قمة ثلاثية “فرنسية، روسية، تركية” في إسطنبول خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا هذا الأسبوع، فيما أكدت المصادر أن ماكرون على تواصل مع بوتين بشأن المقترح.

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