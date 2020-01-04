مباشر في إسبانيا – خيتافي (0) ريال مدريد (2) جاريث بيل يهدر

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ق. 92 جاريث بيل يهدر انفراد تام بالمرمى.

ق. 52 جووووول ثاني. فاران يسجل لثاني مرة برأسية رائعة بعد مخالفة نفذها توني كروس.

ق. 45+1 يواصل التألق. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها لياناردو كابيرا برأسية تألق كورتوا في إبعادها.

ق. 43 كورتوا يتألق مجددا. تصويبة من فيصل فجر يحولها إلى ركنية ببراعة.

ق. 35 جووووول أول لريال مدريد عن طريق رافائيل فاران. عرضية من ميندي، قابلها فاران برأسية بعد مشاركة مع الحارس، لتسكن الشباك.

ق. 24 كورتوا يتألق! تصويبة على الطائر من ماورو أرامباري يتألق كورتوا في التصدي لها ببراعة.

بداية اللقاء

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