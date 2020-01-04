فالنسيا يستعيد توازنه في الدوري بإسقاط إيبار

ومنح هدف لماكسيميليانو جوميز فريق الخفافيش نقاط المباراة الثلاث ليرتقي فالنسيا للمركز السادس في ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 31 نقطة.

وسجل اللاعب المنتمي لأوروجواي هدف المباراة الوحيد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 27 إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى.

وظل إيبار في المركز 16 بترتيب البطولة ورصيده 19 نقطة.

والفوز هو الأول لفالنسيا في ملعبه على إيبار منذ 20 إبريل 2016 حين تفوق بأربعة أهداف دون رد كان لباكو ألكاسير نصيبا في 3 منها.

ويتجه فالنسيا إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني ويلعب ضد ريال مدريد يوم الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة.

وإذا فاز يلعب في النهائي ضد برشلونة أو أتليتكو مدريد.

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