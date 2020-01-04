بليحق : مجلس النواب يوافق على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزيري الخارجية والداخلية للقضاء بتهمة الخيانة العظمى

بنغازي 04 يناير 2020 (وال) – أجرى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد “عبد الله بليحق” إيجازًا صحفيًا عقب انتهاء جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية الى ليبيا .

بليحق أوضح أن النواب صوتوا على أن مجلس النواب يصوت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن.

وتابع أن مجلس النواب صوت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وأشار إلى أن مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي، كما أن المجلس يصوت بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

بليحق أضاف أن المجلس قرر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على ان تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020، منوهًا إلى أنه تم التصويت بالأغلبية على تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليصبح الحكومة الليبية .

مجلس النواب يصوت بالإجماع على إلغاء جلسة مصادقة الاتفاق السياسي المشروطة ويطالب الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.

وتابع بليحق في الإيجاز الصحفي أن أعضاء النواب قدموا الدعم لفخامة رئيس مجلس النواب في جولاته الخارجية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق. (وال – بنغازي )

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