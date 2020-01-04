هدية لـ ريال مدريد بأقدام صينية.. إسبانيول الأخير يُعطل برشلونة

هدفين لكل فريق كانت نتيجة المباراة بين إسبانيول وبرشلونة ضمن الجولة الـ19 للدوري الإسباني، ليتعثر برشلونة المتصدر لصالح ريال مدريد منافسه والذي أصبح الآن يتقاسم معه الصدارة.

وحصل برشلونة على نقطة ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة متساويا مع ريال مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف فقط.

بينما ارتفع رصيد إسبانيول إلى النقطة 11 ولا يزال في المركز الأخير.

سجل ثنائية برشلونة لويس سواريز وأرتورو فيدال، بينما سجل لإسبانيول كل من ديفيد لوبيز واللاعب الصيني وو لي.

بدأ الشوط الأول بمحاولات متكررة من إسبانيول لتهديد مرمى برشلونة، إلى أن نجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة نفذها مارك روكا بإتقان على رأس ديفيد لوبيز الذي وضعها في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني دفع إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بلاعب الوسط فيدال بدلا من إيفان راكيتيتش.

وأسفر ضغط برشلونة مع انطلاق الشوط الثاني عند هدف التعادل في الدقيقة 50 بقدم سواريز بعد عرضية رائعة من جوردي ألبا.

وواصل برشلونة ضغطه القوي على إسبانيول ليسجل البديل فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 59 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من سواريز.

وبذلك يكون سواريز شارك في أخر 10 أهداف لبرشلونة في الدوري، بتسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

وكادت الأمور أن تنقلب على برشلونة في الدقائق الأخيرة للمباراة بعد تعرض فرينكي دي يونج للطرد في الدقيقة 75 بحصوله على الإنذار الثاني، ليكمل البرسا المواجهة بـ10 لاعبين فقط.

وبعد الطرد أجرى فالفيردي التبديل الثاني لبرشلونة بنزول نيلسون سيميدو بدلا من جريزمان.

ولكن الدقائق الأخيرة شهدت تحول كبير في مجريات اللعب مع ضغط قوي من إسبانيول لينجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 بقدم اللاعبي الصيني وو لي.

video:1

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا