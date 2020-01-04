مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي ودربي الكأس

وفي الخامسة مساءً يحل الزمالك ضيفا على طنطا على تايم سبورتس وأون سبورت.

ويلعب الأهلي أمام نادي مصر في السابعة والنصف مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستجمع بين ريال سوسيداد وفياريال في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي يلعب روما أمام تورينو في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وسنكون على موعد مع دربي إنجليزي ناري يجمع بين ليفربول وإيفرتون ولكن ليس في إطار الدوري الإنجليزي بل كأس إنجلترا.

ليفربول ضد إيفرتون في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويلعب تشيلسي أمام نوتينجهام فورست على بي إن سبورتس 5 في الرابعة عصرا.

ويحل توتنام ضيفا على ميدلسبره في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 1.

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