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العربية: آلاف من عناصر المارينز يتجهون للشرق الأوسط

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أفادت فضائية العربية، أن آلاف من عناصر المارينز يتجهون للشرق الأوسط على البارجة USS Bataan.
فيما أعلنت واشنطن، أنها غيرت مسار قوات مارينز كانت متجهة إلى المغرب لمناورات نحو الشرق الأوسط.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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