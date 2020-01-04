العربية: آلاف من عناصر المارينز يتجهون للشرق الأوسط

أفادت فضائية العربية، أن آلاف من عناصر المارينز يتجهون للشرق الأوسط على البارجة USS Bataan.

فيما أعلنت واشنطن، أنها غيرت مسار قوات مارينز كانت متجهة إلى المغرب لمناورات نحو الشرق الأوسط.

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