السعودية تدين التصعيد التركي في ليبيا

أعلنت المملكة العربية السعودية، ليل السبت الأحد، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأكدت السعودية، أنها تعتبر ذلك انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضًا للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت إلى أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديدًا للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلًا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

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