أول تعليق إيراني على الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران: ننصح الولايات المتحدة أن لا تتعب نفسها بإرسال وساطات

صرح الجنرال محمد رضا نقدي، أحد أبرز قيادات الحرس الثوري، على التليفزيون الإيراني حول الوساطة القطرية، قائلاً: «تبعات مقتل سليماني ستكون موجعة جداً بالنسبة للأمريكيين، وقرار الرد اتخذ ولا رجعة فيه، وننصح الولايات المتحدة أن لا تتعب نفسها بإرسال وساطات ووزراء للتوسط ولقاء الوزير جواد ظريف لثني طهران عن قرار الرد».

وأضاف الجنرال نقدي: نقول لهم أن لا يبعثوا برسائلهم ولا يتصلون ولا يرسلون أحدًا للقاء ظريف هنا في طهران، في إشارة إلى لقاء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران».

وتابع نقدي مخاطبًا الولايات المتحدة: «إذا لم تكونوا أهلاً لهكذا أفعال، لماذا تقومون بذلك ومن ثم تحشدون الوسطات وتطلبون مننا أن لا نرد على مقتل سليماني، قرار الرد اتخذ وبات قطعيا»، على حد تعبيره.

وحول قرار الرد الإيراني قال الجنرال نقدي على التليفزيون الإيراني: قضى الأمر الذى فيه تستفتيان، الآن نحن تجاوزنا هذا الأمر وأصبح قرار الرد ينتظر فقط التنفيذ، ولا يوجد أي طرف أو أي شخص بإمكانه إيقاف هذا القرار.

وحول الأطراف التي ستشارك إيران باستهداف الولايات المتحدة رداً على مقتل سليماني، قال نقدي: «فيما يخص المواجهة بين الطرفين، وصلنا إلى مرحلة مواجهة لا رجعة فيها، وجانب كبير من عمليات الرد لا يمكن لأحد أن يتحكم فيها، حيث ستتحرك أطراف عديدة من عدة مناطق في العالم الإسلامي والقيادات التي تعمل هناك سيقومون بالرد على الولايات المتحدة، جميعهم بكل تأكيد». ويعتبر تصريح الجنرال نقدي أول تعليق إيراني غير رسمي على الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، ومن المؤكد أن هذه الوساطة باتت مرفوضة تماماً من قبل الجانب الإيراني وفقاً لتصريحات نقدي.

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