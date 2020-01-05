مظاهرات في أمريكا وبريطانيا تدين الأعمال الأمريكية في الشرق الأوسط

شهدت عدة مدن في الولايات المتحدة وبريطانيا يوم السبت، مظاهرات، احتجاجا على قيام واشنطن بقتل قائد إيراني كبير في العراق.

وهتف المتظاهرون في ميدان تايمز سكوير في نيويورك “لا عدالة، لا سلام، اخرجي يا أمريكا من الشرق الأوسط”، حاملين لافتات كتب عليها “أوقفوا قصف العراق” و “لا للحرب والعقوبات ضد إيران”.

ووقعت أحداث مشابهة في شيكاغو، حيث تجمع حوالي 200 متظاهر خارج برج ترامب، وفي فلادلفيا، حيث تظاهر حوالي 500 شخص.

وانضمت الممثلة والناشطة جين فوندا إلى مسيرة خارج البيت الأبيض في واشنطن.

وقال تحالف “التحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية” (إيه إن إس دبليو إي أر) المعارض للحرب ومقره الولايات المتحدة، إنه وعدد آخر من الجماعات تخطط لتنفيذ حوالي 70 احتجاجا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنفيذ غارة تسببت في قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي لندن، انضم نواب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد إلى العشرات من المتظاهرين المناهضين للحرب، مطالبين الحكومات الغربية بضبط النفس وسط التوتر مع إيران. ونظم تحالف “أوقفوا الحرب” الاحتجاج خارج مقر الاقامة الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 10 داونينج ستريت.

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