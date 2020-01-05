تعليق المشري على قرارات مجلس النواب

ايوان ليبيا – وكالات :

علق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على القرارات الصادرة عن الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي عُـقدت في وقت سابق اليوم في بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة؛ لمناقشة تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال المشري إن ما صدر عن «عدد من أعضاء مجلس النواب في بنغازي لا يمثل إرادة مجلس النواب؛ لمخالفته اللوائح المنظمة لعمل البرلمان»، واعتبر قرارات أعضاء المجلس «رضوخًا للضغوط الواقعة عليهم من قوى الانقلاب»، ووصفها بأنها «لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به»، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على موقع «فيسبوك».

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