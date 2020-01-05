نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن وكالة الأنباء العمانية ، قولها إن سلطنة عمان تدعو أمريكا وإيران للسعي للحوار والبحث عن قنوات دبلوماسية لحل خلافاتهما، داعية المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قالت الوكالة الرسمية: “السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدعو الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة”.

وأضافت الوكالة قائلة: “كما تدعو السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

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