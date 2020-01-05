عشرات الآلاف في إيران ينظمون مسيرات احتجاجا على مقتل سليماني

نظم عشرات الآلاف من الإيرانيين مسيرات في مدينة الأهواز اليوم الأحد، احتجاجا على مقتل اللواء قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس ب الحرس الثوري الإيراني ، في غارة جوية أمريكية في بغداد أمس الأول الجمعة، مما صعد التوترات بشكل حاد في مختلف أنحاء المنطقة.

وبثت العديد من القنوات التليفزيونية الإيرانية تلك المسيرات على الهواء مباشرة.

وتم نقل جثة سليماني من بغداد إلى مدينة الأهواز جنوب غرب إيران صباح اليوم الأحد.

وسيتم دفن جثة سليماني في مدينة كرمان مسقط رأسه بعد غد الثلاثاء، حيث تخطط أيضا العديد من المدن الإيرانية لتنظيم مسيرات جنائزية في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يشارك ملايين الإيرانيين في المسيرات. وسيتم إقامة أحد المراسم مساء اليوم الأحد في العاصمة طهران بمشاركة القيادة الإيرانية. وكان سليماني يُنظر إليه على أنه أحد أكثر القادة العسكريين نفوذا في إيران، ويمارس نفوذه في العراق وسوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط يوجد لإيران فيها موطئ قدم. وتعهد قائد الثورة الإسلامية في إيران ، أية الله علي خامنئي بـ”رد قاس” على قتل سليماني، بينما دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن قراره بإصدار أمر بشن الغارة الجوية المميتة، قائلا إنه اتخذ القرار لوقف حرب.

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