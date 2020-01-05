بيان غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي بشأن الغزو التركي على ليبيا

بنغازي 05 يناير 2020 (وال) _ أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، اليوم الأحد، بيان بشأن الغزو التركي على ليبيا.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)

صدق الله العظيم

في الوقت الذي تستنكر وتدين فيه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي الموقف المشين والمعادي من البرلمان التركي والمعتوه أوردغان ضد الشعب الليبي، تؤكد على موقفها السابق والثابت المؤيد والمتماسك مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ووضع كل الدعم والإمكانيات تحت تصرف المجهود الحربي التحاقا مع حالة النفير والتعبئة العامة ضد العدوان التركي الغاشم، وتعلن إيقاف جميع التعاملات الإقتصادية والصناعية والخدمية والزراعية بالساحة التركية إلى جميع الإختصاصات والمجالات، كما تدعو كافة غرف التجارة والصناعة والزراعة وجميع منتسبيها من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات الإقتصادية والصناعية والخدمية والزراعية بقطاع الخاص بأن تصف صف واحد جانب القوات المسلحة العربية الليبية، وتسخر كافة الإمكانيات لتحرير البلاد من الإرهاب ودحر المعتدين. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال