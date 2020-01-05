تخريب تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه

التمثال أزيل بشكل شبه كامل من قاعدته خارج ملعب مالمو في السويد، إذ اقتلع المخربون أنف التمثال قبل فترة أعياد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان أكثر عنفا.

وحضر مهاجم ميلان الجديد القديم مراسم إزاحة الستار عن التمثال في أكتوبر الماضي.

نجم منتخب السويد السابق أغضب جماهير مالمو بعدما اشترى حصة في غريمه نادي هامربي وصرح بأنه سيحوله إلى أكبر ناد في اسكندنافيا.

النجم البالغ عمره 38 عاما بدأ مشواره في فريق مالمو قبل أن يخوض مسيرة احترافية مثيرة هولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يخوض إبرا مباراته الأولى مع ميلان بعد العودة أمام سامبدوريا يوم الإثنين.

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