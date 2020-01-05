المحجوب يؤكد “لوال” إن ميليشيات السراج تستغل منصات إعلامها لنشر الأكاذيب

بنغازي 05 يناير 2020 (وال) _ صرح مدير إدارة التوجيه المعنوي للقيادة العامة العميد خالد المحجوب _ لوكالة الأنباء الليبية_ بأن سيتم إنعقاد مؤتمر صحفي ظهر اليوم حول إستهداف الكلية الحربية من قبل المليشيات، وكيف تم لصق التهمة بقوات الجيش الليبي .

وقال المحجوب بأن ما حدث أمس في طرابلس ليست المرة الأولى التي يقوم بها مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بهذا الفعل الخسيس .

وأوضح المحجوب بأن مثل هذه الأعمال التي تستهدف مؤسسات الجيش العسكرية والشبه العسكرية، هي أعمال داعيشية تماما، مثل ما حدثت في مدينة زليتن، و تفجير كلية براك الشاطي وغيرها، وأنها أقرب إليه للعمل الإنتحاري.

وأكد المحجوب بأن المليشيات تعتمد إعتمادا كبيرا على العمل الإعلامي وتأجيج الأحداث لصالحها والتلاعب الحقيقي ، وتشويه وتزويرالحقائق ضد قواتنا.

وشدد المحجوب على كافة الإعلاميين بأن يكثفو جهودهم بالتصدي لمثل هذه الشائعات، موضحا بأن ” نحن إعلامنا إعلام صادق ومحترم بعيد عن التأليف والكذب ومسؤول عن تقديم الحقيقة كما هي للمواطن .

وتابع “المليشيات ليس لديها مشكلة في التلاعب بالحقيقة فهم زمرة سارقة مال ومهربة وقود ومهرب بشر وسلاح ويمارس في الجريمة فلا نتوقع منهم قول الحقيقة أو إعلانها”.

و جدد العميد نفيه التام للإتهامات التي طالت قوات الجيش الليبي، بشأن إستهداف الكلية الحربية في الهضبة جنوب طرابلس مساء الأمس السبت.

وإتهم العميد المحجوب، مجموعة تابعة للمدعو غنيوة الككلي الموالي لحكومة الوفاق غير الشرعية، وحملهم المسؤولية عن الهجوم، وأن الجيش بريئ تماما من تلك التهم التي من شأنها تشويه الجيش الليبي .

يشار إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو، عبارة عن حديث مجتزأ للمحجوب، خلال مقابلة مساء الأمس السبت مع قناة “الحرة”، حول تبعية المتواجدين داخل الكلية العسكرية بطرابلس لـ “اغنيوة الككلي”، في محاولة لتلفيق التهمة لطيران الجيش الليبي .

وفي السياق، أكد شهود عيان في المناطق المجاورة للكلية عدم سماعهم صوت طائرات، وأكدوا خروج قذائف الهاون، من جهة مقبرة سيدي حسين، حيث يوجد مقر مليشيا “29” التي يتزعمها المدعو محمود التابعة لمليشيات غنيوة الككلي في السرية الثانية .

هذا وقد تم تناقل صور لبعض ضحايا هذا الإستهداف من الطلبة, مكبلين الأيدي في تأكيد من شهود عيان بأن الطلبة تمت تصفيتهم بدم بادر من قبل المليشيات لرفضهم المشاركة في الحرب مع الغزو التركي ضد قوات الجيش الليبي.

وفي ذات السياق، قال أحد المواطنين _ لوكالة الأنباء الليبية _ محمد قشوط من مدينة طرابلس أنه أثناء قيام سلاح الجو الليبي بإستهداف شارع السدرة في منطقة صلاح الدين لمواقع حساسة للمجموعات المسلحة، بعدها بمدة زمنية لا تتجاوز ال 10 دقائق، تم استهداف مقر الكلية بواسطة قاذفة هاون من قبل المليشيات للتغطية عن جريمتهم واتهام الجيش بذلك .

هذا وقد قام المواطن محمد قشوط بنشر محادثات بينه وبين أحد الطلبة داخل الكلية الحربية في فترة سابقة، والذي أخبره بدخول ثلاث سيارات مسلحة لمليشات المجرم المدعو “اغنيوة الككلى”، في محاولة لأخذ مقر الكلية الحربية بعد رفض آمر الكلية لذلك .

يذكر أن مثل هذه الأفعال ليست جديدة على حكومة السراج غير الشرعية والتي إعتادت سلك مثل هذه الاستراتيجية المضللة والتلاعب بالحقيقة، والتي من شأنها تشويهه وعرقلة مسيرة قوات الجيش الليبي, كما حدث في استهداف المليشيات لمركز للمهاجرين غير الشرعيين في منطقة تاجوراء في يوليو للعام الماضي 2019، و الذي تعرض للقصف وأسفر عن مقتل 53 مهاجرا غير شرعيا تم إقتيادهم بالقوة إلى مقر الإيواء والقيام بإستهداف المقر بعد 17 دقيقة من قيام سلاج الجو الليبي بإصابته لعدة مواقع حساسة بجنوب طرابلس، وقد طالب في حينها الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري بفتح تحقيق دولي حول الحادثة . (وال _ بنغازي) ف و

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