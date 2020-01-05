التليفزيون الإيراني: طهران تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تصريحات ترامب

قال التليفزيون الإيراني، إن طهران استدعت السفير السويسري الذي يمثل المصالح الأمريكية فيها، اليوم الأحد، للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب .aspx’> دونالد ترامب ، التي هدد فيها باستهداف مواقع إيرانية، إذا هاجمت طهران أمريكيين أو أصولا أمريكية، ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني .

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات يوم السبت قائلا: “إذا ضربت إيران أي أمريكيين أو أصولا أمريكية فلقد حددنا 52 موقعا إيرانيا لاستهدافها” بما في ذلك الثقافة الإيرانية التي قال إنها ستتضرر بشدة.

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