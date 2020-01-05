حقيقة القصف على قاعدة الوطية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، الأحد، إن قواته «استهدفت تمركزات لميليشيات حفتر في قاعدة الوطية الجوية، ودمرت خلال الاستهداف آليات عسكرية ومخزنًا للذخيرة وتجمعات للمرتزقة»، لكن قاعدة الوطية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نفت هذه الأنباء.

ونقلت الصفحة الرسمية لعملية «بركان الغضب» عن قنونو قوله إن هذا الهجوم جاء «ردًّا على مجزرة الكلية العسكرية بطرابلس». في المقابل، قالت صفحة قاعدة الوطية بموقع «فيسبوك»: «لا صحة للأخبار المتداولة حول قصف قاعدة الوطية الجوية». ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

جاءت هذه الأنباء بعد ساعات من قصف جوي للكلية العسكرية في طرابلس أسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، فيما تضاربت الأنباء حول الحصيلة الرسمية لضحاياه، وفيما اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «طيرانًا أجنبيًّا داعمًا لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا