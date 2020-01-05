تعليق الدراسة في طرابلس الكبرى

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني ومراقبات التعليم في بلديات طرابلس الكبرى، اليوم الأحد، تعليق الدراسة إلى نهاية الأسبوع الجاري تضامنا مع ضحايا القصف الذي استهدف مقر الكلية العسكرية مساء أمس السبت.

واتخذ القرار في ختام اجتماع عقده وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، اليوم الأحد، مع مراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش التربوي والنشاط المدرسي بمراقبات التعليم في بلديات طرابلس الكبرى.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المشاركين في اللقاء بدأوا الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا ترحما على أرواح الطلاب ضحايا القصف الذي استهدف الكلية العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار متابعة الوكيل لسير الدورات التدريبية المنفذة من قبل إدارة الموارد البشرية والتي تستهدف مراقبي التعليم ومدراء مكاتب التفتيش التربوي والنشاط المدرسي بالمراقبات حيث استمع وكيل وزارة التعليم لكافة ملاحظات مسؤولي المراقبات بشأن هذه الدورات.

وأضافت الوزارة أن اجتماعا عقد على هامش الدورة للمراقبين لمتابعة سير العملية التعليمية وفق الظروف الحالية التي تشهدها العاصمة حيث «اتفق الحاضرون جميعًا علي تعليق الدراسة إلى يوم الخميس القادم تضامناً مع أرواح الشهداء ومتابعة الأوضاع الأمنية مع التأكيد على السلطة التقديرية لكل مراقبة تعليمية في تعليق الدراسة كليًا أو جزئيًا، وأن تكون سلامة طلابنا وتلاميذنا فوق كل اعتبار».

وأضافت وزارة التعليم أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا كذلك على أن «تستأنف الدراسة من حيث المبدأ الأحد المقبل على أن يكون هناك اجتماعات متابعة يومية لمتابعة أي تطورات بالخصوص».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا