تأسيس جبهة للتصدي للتدخلات التركية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن في مدينة بنغازي عن إنشاء الجبهة العربية للتصدي للخلافة العثمانية ردا على إعلان تركيا التدخل في الشأن الليبي وتهديدها بإرسال قوات عسكرية إلى البلاد.

وتأسست الجبهة على يد مجموعة من الحقوقيين والنشطاء الليبيين والعرب بهدف حشد القوة الحركية الوطنية في كافة الدول العربية لمواجهة ما وصفوه بمشروع الانكشارية الذي يسعى للسيطرة على ليبيا والاستيلاء على مواردها ومقدراتها.

وأشار المؤسسون إلى أن إعلان تركيا التدخل في ليبيا يعد نقطة الانطلاق لتأسيس الإمبراطورية العثمانية وانطلاقها من الأراضي الليبية داعين في بيان لهم كافة مكونات الشعب للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأطماع.

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