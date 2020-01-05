حركة النهضة في تونس تعلن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس, اليوم الأحد 5 جانفي 2019, رفض الحركة التدخل الأجنبي في ليبيا وفي دول المنطقة عموما.

وأوضح الهاروني, خلال نقطة إعلامية على هامش انعقاد أشغال الدورة ال 35 لمجلس الشورى, أن النهضة تدعو إلى الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي ترتكز على الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما أكد الهاروني أن النهضة تدعو إلى عدم الإنحياز لأي محور من المحاور المتصارعة في ليبيا.

وفي سياق متصل, دعا الهاروني الرئاسات الثلاث إلى التمسك بموقف تونس المتعارف عليه تاريخيا والقائم على الحياد إزاء الصراعات في الدول الأخرى والمشاركة فقط في تعزيز الحوار والحلول السلمية.

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