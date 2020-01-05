العاهل الأردني يؤكد للرئيس العراقي أهمية تجنيب المنطقة أي تهديد

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، للرئيس العراقي برهم صالح ، اليوم الأحد، أهمية “بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر” و”تجنيب المنطقة والعالم أي تهديد” بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله أجرى الأحد اتصالا هاتفيا ب الرئيس العراقي أكد خلاله “حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر”.

كما أكد الملك ضرورة “حماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار”.

ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة، تعيش المنطقة والعالم خوفاً من اندلاع حرب.

وكانت طهران توعدّت الولايات المتحدة بـ”ردّ قاس” في “الزمان والمكان المناسبين” على قتل سليماني. في المقابل هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعاً إيرانياً، بينها مواقع “مهمّة بالنّسبة إلى الثقافة الإيرانيّة” اذا استهدفت ايران مواقع أمريكية ردا على مقتل سليماني، قائلاً إن الرقم 52 يُمثّل عدد الأمريكان الذين احتُجزوا في السفارة الأمريكية في طهران مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979.

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