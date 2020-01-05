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حقيقة قصف الكلية العسكرية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن المؤشرات الأولية تبين أن الكلية العسكرية في طرابلس تعرضت لعمل إرهابي لمنع الشباب من الخروج في مظاهرات ضد التدخل التركي.

ووفق إدارة الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، فقد بلغت الحصيلة النهائية لاستهداف الكلية العسكرية في طرابلس، 30 قتيلًا، بينهم جثتان مجهولتان، و33 جريحا بينهم حالات حرجة.

ورجّح اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، اليوم الأحد، أن تكون الكلية تعرضت لقذيفة هاون قريبة من منطقة قريبة أو تفجير إرهابي من الداخل، مستبعدا تعرضها لقصف جوي لأن جميع الصور والفيديوهات لم تظهر أي حفرة ناتجة عن القصف الجوي.

وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة تقوم بجمع الصور والفيديوهات لإحالتها للنائب العام والتحقيق فيها، حيث ستظهر أسباب التفجير من خلال التحقيقات، لافتا إلى أن الكلية مزودة بكاميرات مراقبة مطالبا بالتحفظ عليها لاستخدامها بالتحقيقات.

وأكد اللواء المسماري أن القيادة العامة تعلم أن ضباط الكلية لديهم مشاكل مع حكومة الوفاق فيما يخص الرواتب وغيرها من الأمور. ونقل بالوقت ذاته تعازي القيادة العامة لذوي الضحايا، واستعدادها لعلاج الجرحى.

من جهة أخرى، ذكر المسماري أن طائرة مسيرة تركية أغارت فجر اليوم على قاعدة الوطية الجوية واستهدفت موقعا لقوة الحماية مخلفة 3 قتلى و6 جرحى، وقال إن الجيش يقوم حاليا باستطلاع مكان خروج الطائرة ليتم استهدافه أينما كان.

ولفت اللواء المسماري إلى وجود تحركات مشبوهة للجماعات الإرهابية في مناطق أم الأرانب وغدوة ومرزق، داعيا الوحدات العسكرية هناك لأخذ الحيطة والحذر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • من الذي يتكلم عن الأتراك -،،؟!!!
    الا عملاءهم – الليبيين في طرابلس لا يعنيهم شان الأتراك على الإطلاق انما يعنيهم حماية العاصمة من تدخلات المجرمين المصريين مركز خلية الاخوان – والإماراتيين والأردن وفلسطين والبرلمان والأحزاب عملاء اسراءيل –
    ما حدث من استهداف الكلية العسكرية الليبية في العاصمة هي محاولة فرض الحكم العسكري في البلاد – وعسكرة الدولة بمرتزقة حفتر . المدعومً من روسيا ومصر والكويت –
    – حتى بعض السعوديين صرحوا بنزاهة حكومة الوفاق ومحافظتهم على الاعراف الدولية وحماية الدولة المدنيةً بمؤسساتها – وأحقية دعم التعليم والصحة والسلامة الوطنية والطيران المدني –
    اما حفتر وداعميه يعطي النفط الذي هو حق الشعب الليبي – للامارات والسعودية وروسيا – فقط. لفرض القوة العسكرية على الدولة المدنية التى تحاول تسيير خدمات الاجتماعية وبناء الدولة وإعطاء الخدمة الصحيحة للمواطن الليبي سواء في الداخل او الخارج – بعيدا عن اي شبهات – وما حصل من اتفاقية تركيا – كان سببها الرءيسي المصراتيين والاخوان الذين يتخذون مصر والإمارات مقرا لهم وسرقاتهم لاموال المساجد والحسابات والشركات الحج والعمرة الوهمية وعلاقتهم بأحزاب لبنان – الذين يحاولون الهروب من الواقع واتهام الآخرين بما صنعت أيديهم – والتشويش الإعلامي وحجب الحقاءق حتى في الاعلام العربي .

    رد

  • 5 يناير، 2020 الساعة 7:33 م
    من الذي يتكلم عن الأتراك -،،؟!!!
    الا عملاءهم – الليبيين في طرابلس لا يعنيهم شان الأتراك على الإطلاق انما يعنيهم حماية العاصمة من تدخلات المجرمين المصريين مركز خلية الاخوان – والإماراتيين والأردن وفلسطين والبرلمان والأحزاب عملاء اسراءيل –
    ما حدث من استهداف الكلية العسكرية الليبية في العاصمة هي محاولة فرض الحكم العسكري في البلاد – وعسكرة الدولة بمرتزقة حفتر . المدعومً من روسيا ومص والكويت –
    – حتى بعض السعوديين صرحوا بنزاهة حكومة الوفاق ومحافظتهم على الاعراف الدولية وحماية الدولة المدنيةً بمؤسساتها – وأحقية دعم التعليم والصحة والسلامة الوطنية والطيران المدني –
    اما حفتر وداعميه يعطي النفط الذي هو حق الشعب الليبي – للامارات والسعودية وروسيا – فقط. لفرض القوة العسكرية على الدولة المدنية التى تحاول تسيير خدمات الاجتماعية وبناء الدولة وإعطاء الخدمة الصحيحة للمواطن الليبي سواء في الداخل او الخارج – بعيدا عن اي شبهات – وما حصل من اتفاقية تركيا – كان سببها الرءيسي المصراتيين والاخوان الذين يتخذون مصر والإمارات مقرا لهم وسرقاتهم لاموال المساجد والحسابات والشركات الحج والعمرة الوهمية وسرقات الزكاة وعلاقتهم بأحزاب لبنان وأحزاب السودان – الذين يحاولون الهروب من الواقع واتهام الآخرين بما صنعت أيديهم – استل اي كلب اخواني عن الزكاة – سيقول لك – نحن من نحتاج للزكاة – وهم يصرفون امًوال المسلمين على سفرياتهمً وملذّاتهم ودراسات ابناءهم وبناتهم في الخارج – حتى نساءهم الجاهلات الحزبيات يركبون سيارات المرسيدس اخر طراز هدا عندما قال الله ( لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا – ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولعبا) صدق الله العظيم – والتشويش الإعلامي المقصود وحجب الحقاءق حتى في الاعلام العربي . لتضليل الراي العام والمواطن العربي .

    رد