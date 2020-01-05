عاجل : وفود من فعاليات ليبيا وبنغازي في الرجمة لدعم القيادة العامة للقوات المسلحة

بنغازي 05 يناير 2020 (وال) – قالت مصادر بمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن القيادة العامة استقبلت اليوم العديد من الوفود من من مختلف مؤسسات الدولة ومسؤوليها من نواب ووزراء ومشائخ وأعيان ونشطاء، ومدراء شركات عامة وخاصة ومصارف وبلديات وإدارات التعيلم والجامعات وجميع المؤسسات من مختلف المناطق.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الوفود قدمت لدعم الجيش في حربه ضد الأتراك والعملاء وإعلان دعها الكامل للجيش وللقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.(وال – بنغازي)

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