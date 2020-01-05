سكاي ألمانيا: أرسنال يكثف مجهوداته للتعاقد مع بواتينج

شبكة سكاي ألمانيا كشفت في تقرير حصري لها تكثيف أرسنال لمجهوداته من أجل التعاقد مع بواتينج من بايرن ميونيخ.

وأشارت سكاي إلى “أرسنال مهتم للغاية بالتعاقد مع بواتينج وبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات”.

ويدرس أرسنال فكرة استعارة بواتينج من صفوف بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم.

صحيفة بيلد الألمانية كشفت في وقت سابق رغبة بواتينج في الرحيل عن صفوف بايرن، وعدم اعتراض الأخير على ذلك.

المدافع الألماني صاحب الـ 31 عاما ينتهي عقده مع بايرن مع نهاية الموسم المقبل.

وشارك بواتينج في 15 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم.

وانضم بواتينج لصفوف الفريق الألماني قادما من مانشستر سيتي عام 2011.

ومنذ انضمامه لـ بايرن، شارك بواتينج في 301 مباراة مع بايرن، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 22 هدفا.

وحقق بواتينج مع بايرن 7 ألقاب دوري ألماني و4 كأس ألمانيا ولقب دوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الألماني 4 مرات وكأس العالم للأندية مرة.

ورفع بواتينج مع ألمانيا لقب كأس العالم عام 2014.

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