ملك البحرين يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

أكد العاهل البحرين ي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وتنسيق مواقفها وتوحيد جهودها، والدفاع عن الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه القائمة على التسامح والوسطية والاعتدال.

جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين في قصر الصافرية بالمنامة مساء هذا اليوم للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي .

ورحب العاهل البحرين ي بالدكتور العثيمين، وهنأه بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، مشيدا بالإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة وبالجهود الطيبة التي يوالي بذلها للارتقاء بآليات عملها وتطوير أدائها وتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والدينية.

كما أكد الملك حمد بن عيسى دعم مملكة البحرين ومساندتها وتأييدها للمنظمة والتزامها بمبادئها النبيلة لتواصل دورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحقيقا لأهدافها وخدمةً لمصالح دولها الأعضاء وشعوبها الشقيقة.

كما تم استعراض أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية والقضايا الإقليمية. ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن شكره وتقديره للملك حمد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بمبادرات البحرين الإنسانية في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية ومد جسور التواصل والتقارب بين أتباع مختلف الأديان والثقافات. وأشار الأمين العام إلى أنه أطلع الملك حمد على المشاريع والخطط الحالية والمستقبلية التي تقوم بها المنظمة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على كل المستويات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا