أمريكا تشعر بخيبة أمل من تصويت البرلمان العراقي وتدعو لإعادة النظر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراق ي، اليوم الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير وقيادي ب الحشد الشعبي العراق ي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان، “بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن طبيعة قرار اليوم وأثره القانوني، نحث بقوة الزعماء العراق يين على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية بين البلدين والوجود المستمر للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش “.

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