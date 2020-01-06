عقيلة صالح يصل النيجر لبحث العلاقات الثنائية

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى عاصمة النيجر نيامي، برفقة عضو مجلس النواب أحمد الشارف، في زيارة رسمية لدولة النيجر، يوم أمس الأحد.

وكان في استقباله، بمطار العاصمة النيجيرية، رئيس البرلمان النيجيري، احسين تني وعدد من النواب والمسؤولين بدولة النيجر، رئيس البرلمان الوفد المرافق له.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن زيارة رئيس مجلس النواب، تأتي بناءاً على دعوة رسمية من رئيس برلمان النيجر، وتستمر ليوم واحد.

وأضاف بليحق، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيبحث خلال زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

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